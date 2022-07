SÉO: formation sur la recherche d’emploi dans la région de York

«La SÉO possède des compétences dont les nouveaux membres de notre Association ont besoin pour combler leur première priorité: trouver un emploi »

«L’AFRY représente une clientèle francophone peu connue de la SÉO», ajoute M. Grenier Godard.

«Notre partenariat permettra de renseigner la SÉO concernant notre communauté grandissante, tout en offrant des services à l’emploi faits sur mesure pour nos membres.»

«La population francophone de York a doublé ces dernières années», rapporte M. Grenier Godard.

Le coût de la vie, devenu très élevé dans les centres urbains, comme dans le Grand Toronto, inciterait de plus en plus de francophones de l’Ontario et d’ailleurs à s’installer dans la région de York.