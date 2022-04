La SEO encourage l’entrepreneuriat dans le secteur de la petite enfance

«Notre objectif est de renforcer les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants», explique Jean-Guy Bigeau, le PDG du RDÉE Canada. «Et, par la même occasion, nous voulons créer de nouvelles opportunités d’emploi pour les francophones».

Une ressource complète sur la petite enfance

Pour soutenir le secteur de la petite enfance, la SÉO a donc créé une ressource sur le lancement d’une garderie ou d’un service de garde en milieu franco-ontarien.

Ce document détaille les compétences nécessaires pour les propriétaires de telles entreprises, et les étapes pour y arriver, la certification et les autorisations requises, la réglementation, ainsi que divers sujets en lien avec l’alimentation et la pédagogie.

Cette ressource comprend aussi un chapitre sur la francophonie ontarienne. L’objectif est de permettre aux entrepreneurs de connaître les endroits désignés bilingues en Ontario, la Loi sur les services en français, et les besoins en matière de garderie dans le milieu franco-ontarien.

Une formation de 14 semaines

Ce projet d’entrepreneuriat prévoit aussi une plateforme d’apprentissage spécialisé dans la petite enfance au sein de son incubateur EntrepreneuriatSÉO. Cet incubateur proposera dès septembre prochain une formation en ligne pour tout savoir sur l’ouverture et la viabilité d’un centre éducatif.