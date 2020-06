Parlons équité en matière d’emploi en Ontario

Lundi 1er juin, après ses 20 secondes de silence avant de répondre à une question sur la crise sociale aux États-Unis, Justin Trudeau a promis d’en faire plus pour lutter «contre le racisme systémique qui existe au Canada», tout en exprimant son soutien aux manifestants pacifiques et dénonçant les pilleurs.

Bien que le gouvernement Trudeau ait investi dans une stratégie de lutte contre le racisme de 45 millions $ jusqu’en 2022, il reste encore beaucoup à faire. Notamment concernant l’égalité d’accès à l’emploi.

Qu’en est-il en Ontario?

Loi désuète

La Loi sur l’équité en matière d’emploi de l’Ontario (1993) reconnaît que «le taux de chômage est plus élevé chez les membres des minorités raciales plus souvent victimes de discrimination pour ce qui est de trouver un emploi, le conserver et d’obtenir de l’avancement… Ils sont sous-représentés dans la plupart des secteurs d’emploi.»

Le Code des droits de la personne de l’Ontario rappelle que l’équité en matière d’emploi signifie que «la personne a droit à un traitement égal en matière d’emploi, sans discrimination fondée sur la race».