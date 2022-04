À chacun son petit réacteur nucléaire…

Techniquement, les PRM sont «des réacteurs nucléaires évolutifs et polyvalents qui produisent généralement 300 mégawatts d’électricité ou moins». À titre d’exemple: 300 MW alimenteraient 300 000 foyers.

Pour produire de l’hydrogène

Les PRM avancés peuvent offrir une source d’électricité et d’énergie thermique pour la production d’autres combustibles «propres» tels que l’hydrogène.

On y voit des applications résidentielles et dans le transport, ainsi que pour l’industrie lourde (chimie, ciment, acier, aluminium, mines, désalinisation et sables bitumineux).

Les micro-PRM (hors réseau) peuvent être utilisés pour remplacer la production de diesel utilisée dans l’exploitation minière dans les régions éloignées. Ils serviraient aussi à la production de chaleur et d’électricité dans les collectivités éloignées du Nord.