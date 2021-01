Les petits réacteurs modulaires, l’avenir de l’énergie nucléaire?

Les PRM plus sécuritaires?

Même s’ils produisent des déchets nucléaires au même titre que les réacteurs traditionnels, la conception des PRM fait en sorte qu’ils sont plus sécuritaires.

«Le refroidissement se fait naturellement, le design du réacteur est fait de telle façon que peu importe l’accident, il s’éteint, et qu’une fois éteint, il continue à se refroidir, sans qu’il y ait fusion du cœur ou qu’aucun produit de fission ne soit émis», explique le professeur de génie physique Guy Marleau.

«Le design des réacteurs spécifie qu’ils doivent être capables d’arrêter par eux-mêmes», selon François Caron. «Ce ne sera pas comme Fukushima. À Fukushima, les pompes pour refroidir le réacteur avaient besoin d’être alimentées. Avec le raz de marée, l’alimentation de ces pompes a été compromise, et à ce moment-là on ne pouvait pas faire le refroidissement du réacteur.»

Grappes de réacteurs

Pour le professeur Ramana, la question de la sécurité est difficile à évaluer, d’abord parce qu’elle englobe plusieurs aspects qui peuvent être en tensions les uns avec les autres, et ensuite parce que la sécurité n’est jamais la seule considération dans la production d’un système.

«Il est vrai qu’un petit réacteur est plus sécuritaire parce qu’il y a une plus petite quantité de matière radioactive et que la quantité d’énergie à dissiper sera plus petite dans l’éventualité d’un accident», admet le professeur Ramana.