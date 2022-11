Décès de la «bénévole extraordinaire» Olga Lambert

«La communauté francophone se souviendra d’une femme de foi courageuse, altruiste et généreuse, qui donnait temps et énergie pour servir son prochain et le bien commun. Par sa vie donnée aux autres, elle a touché tant de personnes.»

Une amie proche, Georgette Amihere, raconte à Radio-Canada qu’elles ont partagé 27 ans d’amitié et élevé leurs enfants ensemble. «Olga était comme ma sœur jumelle.»

La fondatrice et directrice de l’organisation After Breast Cancer, Alicia Vianga, a déclaré elle aussi qu’elle et Olga Lambert étaient «comme des sœurs».