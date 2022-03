Des étudiantes de McMaster créent un balado de médecine en français

Les étudiants peuvent ainsi entendre des jeux de rôle entre un patient et un médecin, puis une discussion sur le cas médical, les symptômes, le diagnostique et le traitement à adopter.

«On essaie de faire des cas communs, que les étudiants vont forcément croiser dans leur formation.» Le tout en français, pour bien comprendre le vocabulaire nécessaire.

Succès du balado

Et ça marche. «En quelques semaines, on a eu déjà eu plus de 150 écoutes», se réjouit Emily. «On ne s’attendait pas à ce que cela plaise autant!» Le podcast a également été diffusé sur une radio de Hamilton.

En attendant, Emily ne peut que déplorer le manque de curriculum de médecine en français par chez nous.

«Heureusement, certains professeurs francophones nous aident, mais on manque encore de ressources.» Une fois diplômée, Emily, Léa, Gloria et Faye espèrent pouvoir soigner leur patients en anglais et en français.