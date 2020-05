Une miniécole de médecine pour y voir clair

En bout de chaîne, la rétine capte la lumière et la convertit en influx nerveux via les photorécepteurs (cônes et bâtonnets).

La myopie, un mal contemporain

Lorsque la distance entre la cornée et la rétine devient trop importante, en raison d’un œil trop long, la focalisation de l’image s’opère en avant de la rétine et non au-dessus: c’est la myopie.

Cette pathologie se caractérise par une vision floue des objets éloignés tandis que la vision de près n’est pas affectée. La myopie peut être héréditaire ou comportementale. Dans les deux cas, elle se manifeste au cours de l’enfance et va évoluer jusqu’à l’âge de 20 ans environ.

Selon l’Association canadienne des optométristes (ACO), environ 30% de la population canadienne présente une myopie et, plus grave, le phénomène touche désormais les enfants à un âge de plus en plus précoce.

Attention aux écrans!

Nathalie Renaud met en garde: «Chez l’enfant, l’utilisation prolongée des écrans pourrait faire apparaître ou progresser la myopie.»