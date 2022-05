Le nombre de cadres «racisés» a augmenté à Radio-Canada

Autrement dit: le respect de l’ÉDI n’est pas seulement un impératif moral, mais bien un impératif économique. Les organisations qui l’adoptent en deviennent plus efficaces et plus concurrentielles.

De ce point de vue, l’ÉDI n’est plus uniquement du ressort des départements des ressources humaines, dit-elle. C’est la responsabilité de toute l’organisation et donc de sa direction.

Dans le personnel et dans le contenu de Radio-Canada

L’ÉDI est devenu à Radio-Canada «une mesure de notre succès».

Cela doit se refléter autant dans la composition du personnel que dans les contenus diffusés à la radio, à la télévision et sur le web. On doit donc s’attendre à davantage d’information sur le pluralisme du pays et de divertissement «célébrant toutes les différences».

«L’ÉDI est maintenant au coeur de tout ce que nous faisons à Radio-Canada», conclut Zaahirah Atchia.