L’ancienne ministre libérale québécoise Yolande James vient d’être nommée directrice générale de la diversité et de l’inclusion à Radio-Canada.

Le vice-président principal Michel Bissonnette en a fait l’annonce ce mercredi 2 juin. Elle entrera en poste le lundi 7 juin.

Talents et image de Radio-Canada

Dans ce rôle nouvellement créé, Yolande James «contribuera à l’atteinte des objectifs du diffuseur public en termes de recrutement, de promotion et de développement des talents en matière de diversité, autant en programmation que dans les effectifs».

Elle agira comme «leader en matière d’inclusion et de mobilisation» pour Radio-Canada. C’est-à-dire qu’elle accompagnera les divers départements de la boîte dans leurs projets liés à l’inclusion et la diversité. De plus, elle va «développer et renforcer les liens de Radio-Canada avec les communautés».