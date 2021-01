Radio-Canada toujours trop montréalais

«S’entendre parler»

Ce n’est pas assez pour satisfaire Marie-Claude Rioux. La présidente de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) ne mâche pas ses mots en ce qui concerne Radio-Canada. «Sur le plan national, on est absent!»

Selon elle, il n’est pas seulement question des nouvelles, mais aussi des autres émissions radio ou télé, où l’on fait «très peu appel à des intervenants qui viennent d’ailleurs que Montréal». Elle lâche: «On est très loin d’un service public dont le mandat est d’unifier le Canada.»

Les reproches de Marie-Claude Rioux ne s’arrêtent pas à Montréal. Au sein même des programmations de Radio-Canada Acadie, elle estime que la Nouvelle-Écosse n’est pas assez représentée. «On a l’émission du matin, comme à l’Î.-P.-É., mais c’est tout. À Moncton, on est un peu plus présent, mais pas beaucoup.»

Pour la directrice de la FANE, l’importance de «s’entendre parler» à la radio est une question de sécurité linguistique, notamment dans une province où les communautés francophones sont éclatées géographiquement. «Si on ne se voit pas, si on ne s’entend pas, si on ne se lit pas, ça contribue à ce sentiment d’insécurité linguistique, et ça n’encourage pas nos jeunes à postuler à Radio-Canada.»

Diversifier le recrutement

Car du côté de la FANE comme pour la SNA ou la SAF’Île, il faut diversifier le recrutement, avec plus de journalistes issus de l’Acadie, plus de «gens qui connaissent notre réalité.»