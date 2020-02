La FCFA veut un deuxième centre de production nationale de Radio-Canada à l’extérieur du Québec

Dix émissions

«La haute direction nous dit qu’ils y travaillent et on ne questionne pas leur bonne volonté, mais il continue d’exister un problème au niveau des équipes de production. Il faut un changement de culture et il faut briser la bulle montréalaise.» (Même au Québec, on critique souvent le contenu et le point de vue trop «montréalais» de Radio-Canada.)

La FCFA a déposé au CRTC un rapport de surveillance de dix émissions et contenus Web à caractère national. Produit à la suite d’une semaine d’écoute par la FCFA et ses membres, du 27 au 31 janvier, ce rapport montre que le Québec demeure «surreprésenté, que ce soit au niveau des nouvelles, du traitement ou des intervenants et intervenantes».

Deuxième centre

La FCFA demande à Radio-Canada d’ouvrir un deuxième centre de production national de langue française, à l’extérieur du Québec, qui serait responsable d’une partie des émissions nationales, particulièrement au niveau des actualités et des affaires publiques.

«On veut aussi que le CRTC fixe un minimum de contenu provenant des autres provinces et territoires aux émissions nationales et contenus web nationaux», explique M. Johnson.

Contenu canadien

La FCFA trouve également «inconcevable qu’une partie de la programmation de CBC/Radio-Canada puisse échapper à la réglementation, puisque le CRTC a choisi de ne pas réglementer les plateformes numériques».