Radio-Canada 17, médias communautaires 0

«Ça nous a permis de travailler avec le bureau de la ministre, et c’est ce qu’on a fait, on a immédiatement appelé le bureau de la ministre. On a eu des échanges avec le bureau de la ministre Joly, et on a fait part de notre constat après la lecture de ce livre blanc», souligne François Côté.

Francis Sonier fait la même observation: «On a déjà amorcé des discussions avec le bureau de la ministre Joly et ce qu’on a découvert, c’est qu’il y a une bonne écoute, d’une part. Il semble y avoir de l’ouverture.»

Quelle place pour les médias?

Dans le document de réforme des langues officielles, on attribue à Radio-Canada les capacités de protéger, promouvoir et favoriser l’apprentissage des deux langues officielles, ainsi que de contribuer au rayonnement du français et d’être un vecteur de culture francophone.

«On reconnait l’importance de Radio-Canada, mais les 105 médias communautaires dans les milieux minoritaires anglophone et francophone partout au pays font un travail colossal sur le terrain pour amener les gens à consommer de l’information et se divertir en français», explique Francis Sonier.

Pour François Côté, les médias communautaires «c’est bien sûr un service d’intérêt public, c’est souvent un des premiers services dans leur communauté aussi. Radio-Canada ne fait pas du local, Radio-Canada est plus au niveau national et régional, alors que nous, on est vraiment des médias de proximité, des médias de communauté».