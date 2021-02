Mordu : la grande bouffe de Radio-Canada

Mordu, une nouvelle plateforme numérique gourmande, rassemble l’ensemble de l’offre alimentaire de Radio-Canada à une même adresse: mordu.ca.

Les passionnés de cuisine pourront y retrouver plus de 3000 recettes, des reportages, des astuces et conseils de pros, des bonnes adresses, de l’actualité culinaire locale et des webséries exclusives.

De Jehane Benoît à Ricardo

Des pionnières Jehane Benoît et Germaine Gloutnez à Ricardo et Geneviève O’Gleman, en passant par Soeur Angèle, sans oublier le premier magazine d’affaires publiques consacré à ce sujet, Radio-Canada n’a jamais négligé la cuisine et à l’alimentation depuis les débuts de la télé dans les années 50.

«L’idéal qui nous anime avec cette initiative: prendre plaisir à cuisiner et à s’éclairer sur l’alimentation afin de mieux se nourrir», explique Maxime St-Pierre, le directeur général des médias numériques du diffuseur public.