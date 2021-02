Et non pas pour ses saveurs! En effet, le dictionnaire provençal-français est plutôt irrévérencieux et en donne la définition suivante: «une soupe pour les rats, un mauvais ragoût». Il faut attendre 1952 pour que la ratatouille prenne sa recette actuelle et par la suite, ses lettres de noblesse.

Ce fameux plat français est notamment mis à l’honneur dans Ratatouille, un film de Pixar sorti en 2007. On y découvre un petit rat qui cuisine sous la toque d’un apprenti cuisinier dans un grand restaurant parisien. Il va notamment réaliser une délicieuse ratatouille qui saura émouvoir l’un des plus sévères critiques culinaires.