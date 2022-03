Une élève de Viamonde en finale du concours de recettes «délicieuses traditions»

Tiana Vallée, une élève de l’école secondaire Franco-Jeunesse à Sarnia, a mis ses talents d’artiste culinaire à l’épreuve au concours pan-canadien de recettes «Délicieuses traditions» des Rendez-vous de la Francophonie ce mois-ci.

Un gâteau de Noël

Tiana se retrouve aujourd’hui l’une des quatre finalistes dans la catégorie Jeune cuistot regroupant les 17 ans et moins. Le concours des RVF se poursuit jusqu’au 31 mars… Et on peut voter pour Tiana!

Sur les douze finalistes des trois catégories, il n’y a que deux Ontariennes: Tiana Vallée de Sarnia et, également chez les 17 ans et moins, Aline Borowiec d’Ottawa.

La recette qui lui permet de toucher du bout des doigts la victoire est celle d’un gâteau de Noël. Il s’agit d’un biscuit gourmand à base de beurre, de sucre, d’œufs, de farine et de confiture de framboises…