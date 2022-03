Le Centre au cœur de la francophonie!

Le balado présente des entretiens avec des passionnés qui créent, enseignent, font des affaires et s’impliquent en français, partout en Amérique. Animés par Alexandra Diaz, ces échanges font découvrir toute la richesse et la diversité de la francophonie.

Le balado On est 33 millions fait découvrir aux millions de francophones et francophiles en Amérique des leaders de leurs communautés. Les épisodes couvrent 6 thématiques: l’engagement, les jeunes leaders, la culture, l’économie, l’éducation et les médias.

Allez à la rencontre de francophones engagés au Canada et dans les Amériques dont Ruy Albarrán (Mexique), Michel Bénac (Ontario), Gisèle Bouchard (Alberta), Sam Craft (Louisiane), Céleste Godin (Nouveau-Brunswick) et plus!

Pour écouter et voir la bande-annonce: onest33millions.com

Devenez membre!

Vous souhaitez vous lier à cette francophonie vivante et stimulante et en savoir plus sur son histoire et sa culture?