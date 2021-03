Centre de la francophonie des Amériques: programmation spéciale pendant tout le mois

Le Centre de la francophonie des Amériques invite les francophones et les francophiles à célébrer en grand nombre le Mois de la Francophonie.

Sa programmation en ligne gratuite cible différents publics: familles, enseignants et élèves, curieux d’histoires francophones ainsi que passionnés de la francophonie des Amériques.

«Pour le Mois de la Francophonie, le Centre a choisi de miser sur une programmation entièrement en ligne et gratuite qui permet aux francophones et aux francophiles des Amériques de célébrer ce qui nous unit: notre histoire, notre langue, notre diversité et notre culture», de dire le PDG Sylvain Lavoie.

«Nous nous sommes associés à des partenaires de choix qui partagent nos valeurs et notre envie de mettre en mouvement la francophonie de ce continent. Profitez de ces moments en famille, ils seront magiques!»

Concours

Le Centre invite les gens à participer à un concours pour gagner un Ipad et un stylo numérique d’une valeur de plus de 600 $. Les membres du Centre se mériteront un prix supplémentaire!