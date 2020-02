Nouveau site web pour le Centre de la francophonie des Amériques

Des activités organisées par le Centre peuvent être visionnées par le Canal @CFAmériques.

Le site web propose une nouvelle entrée vers les autres sites de l’organisme ancré au Québec, notamment la Bibliothèque des Amériques, qui contient des milliers de livres numériques d’auteurs de la francophonie des Amériques accessibles gratuitement.

L’accès au Réseau des villes francophones et francophiles, qui vise le développement local touristique, économique, linguistique et culturel, est aussi offert via le nouveau site.