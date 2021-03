On est 33 millions et on en parle

Le plaisir de se tromper

«On oublie la grammaire s’il vous plaît, cinq minutes, mes amis», enchaîne la comédienne acadienne Anika Lirette dans l’épisode intitulé Le besoin de créer en français.

«Quand on apprend une nouvelle langue, il faut avoir le plaisir de la parler, de se tromper, d’être tout croche.» Elle précise aussi qu’il est important d’accepter dont on s’exprime en français et d’arrêter d’avoir peur afin d’y prendre plaisir.

Pour l’animatrice Alexandra Diaz, ces sentiments de plaisir, d’aisance et d’accueil de la diversité des accents dans les francophonies sont de plus en plus répandus et reconnus. Elle observe que la question de l’insécurité linguistique semble devenir de moins en moins importante au fil du temps.

«On dirait que maîtriser une autre langue, même si ce n’est pas parfaitement, c’est merveilleux. C’est un peu aussi gagner à la loterie dans la vie de pouvoir jongler d’une langue à l’autre. […] Je trouve qu’on a évolué dans le temps et que cette question-là devient un peu obsolète», précise l’animatrice.