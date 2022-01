Des élèves ontariens primés au concours de bandes dessinées des Amériques

«Les 206 bandes dessinées évaluées sont débordantes de créativité avec des superhéros et des personnages de tout genre», indiquent les organisateurs.

«Les textes et les illustrations sont imaginatifs et font découvrir des histoires et de belles expressions francophones propres à certaines régions des Amériques telles que: Attache ta tuque avec de la broche, Laissez les bons temps rouler, L’affaire est ketchup et Comme un poisson dans l’eau.

Du matériel pédagogique pour les classes gagnantes

Le Centre de la francophonie des Amériques se réjouit de la mobilisation des enseignants autour de ce projet. Les prix de la catégorie scolaire sont utilisés pour l’achat de matériel pédagogique en français.

Par ailleurs, 400 bandes dessinées de Capitaine Acadie, Combat à Ottawa, seront remises à 20 classes du Canada.

«Ce tout nouveau concours a rejoint des milliers de francophones et de francophiles au Québec, au Canada et dans toutes les Amériques», s’est réjoui Sylvain Lavoie, le PDG du CFA.