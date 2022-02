Les Rendez-vous de la francophonie et les traditions: une affaire de famille

Les RVF fiers de rassembler les francophones

Les porte-parole 2022 des Rendez-vous de la francophonie sont très familiers avec l’évènement.

Elisapie a été porte-parole en 2016 et a offert quelques prestations artistiques dans le cadre des RVF. Neev fait partie de la Tournée d’humour des RVF depuis plus de sept ans, ce qui l’a mené dans toutes les provinces et tous les territoires.

Tous deux perçoivent des liens entre les traditions et les manifestations culturelles offertes par les RVF.

«On oublie souvent que nous sommes tous liés, mentionne Elisapie. Ce que j’aime, c’est que tout le monde apprend des choses également. Il y a ce grand sentiment d’ouverture. Les francophones du Canada sont des gens très débrouillards, très fiers», explique l’artiste.

Communion autour de la francophonie

Neev a été très touché lors de ses voyages par les combats menés par les diverses francophonies du pays. Il parle avec admiration des Acadiens, des Franco-Manitobains et des francophones du Nunavut qui travaillent dur pour conserver et promouvoir leur langue et leur culture.