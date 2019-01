Des Rendez-vous de la Francophonie pendant tout le mois de mars

Lucas Pilleri (Francopresse)

Pour leur 21e édition, les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) occuperont tout le mois de mars 2019.

Du 1er au 31, la langue et la culture francophones seront célébrées dans leur diversité aux quatre coins du pays. Plusieurs concours nationaux et une myriade d’événements locaux sont de retour.

«Quand on parle des Rendez-vous de la Francophonie, ce ne sont pas les rendez-vous des francophones, mais les rendez-vous avec la majorité de notre pays», a déclaré Guy Matte, directeur général de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, en dévoilant la programmation «inclusive» des RVF 2019 le 10 janvier à Ottawa.

50e anniversaire de la LLO

«Partout sur notre territoire, il y a des communautés francophones fortes et vivantes, malgré les efforts de certains gouvernements de nous rendre la vie difficile. Nous sommes encore là et nous serons!», a lancé le maître de cérémonie, évoquant l’actualité en Ontario français et au Nouveau-Brunswick.

Cette 21e édition des RVF est toute spéciale puisqu’elle accompagne les 50 ans de l’adoption de la Loi sur les langues officielles, «une année formidable pour rappeler à tous ceux qui veulent quelquefois nier notre existence que nous sommes là et que nous n’avons pas l’intention de partir», a complété Guy Matte.

Nos voix dans un coquillage

Destinée à être distribuée à plus de 20 000 exemplaires, l’affiche 2019 représente deux enfants tenant un coquillage à l’oreille. «C’est bien pensé», a commenté Guy Matte. «On entend les voix de partout. Les oiseaux qui sortent du coquillage, ce sont nos voix qui se distribuent à travers tout le pays.»

L’Acadienne Caroline Savoie, auteure-compositrice-interprète du Nouveau-Brunswick, et le Torontois Patrick Chan, ancien élève de l’école Étienne-Brûlé et champion olympique en patinage vivant maintenant en Colombie-Britannique, porteront les couleurs de cette 21e édition en tant que porte-paroles officiels.

«Ma mère m’a toujours encouragée à demander les services en français en premier, même au Tim Hortons!», a dit la chanteuse en riant, avant d’interpréter en avant-première une chanson de son nouvel album Pourchasser l’aube lors du lancement.

Toujours plus d’événements

Le calendrier des activités a été mis en ligne. On y retrouve l’habituelle collaboration avec l’Office national du film (ONF) qui propose une sélection en accès libre, ainsi que le concours de dictée Écris-moi sans fautes avec 1000 $ à gagner.

Nouveauté, le concours FrancoStar fait son entrée. Cette compétition nationale encourage la publication de vidéos faisant la démonstration de talents artistiques, sportifs ou scientifiques.

Le programme comporte trois volets: jeunes prodiges pour les élèves des écoles francophones et d’immersion en primaire et secondaire, jeunes de cœur pour les 50 ans et plus, et grand public pour les Canadiens de tous âges. Plus de 10 000 $ seront ainsi remis sous forme de bourses.

En outre, le concours Sur le bout de la langue revient pour tester les connaissances linguistiques des participants qui devront visionner des capsules vidéo des porte-paroles.

Enfin, la tournée d’humour des RVF visitera une vingtaine de villes d’un océan à l’autre. Les 31 jours du mois de mars seront sans aucun doute bien comblés!

Soutien fédéral

Les appuis aux RVF demeurent nombreux. Parmi les dizaines de partenaires, le Bureau de traduction du gouvernement du Canada a particulièrement contribué cette année. «On veut faire rayonner la langue française, le bilinguisme, la dualité linguistique à travers le Canada», explique son président-directeur général, Stéphan Déry.

Tout en mettant en avant le Portail linguistique du Canada et ses ressources, le responsable a assuré vouloir «façonner une fonction publique qui inclut vraiment le français».

Pour la députée d’Ottawa-Vanier, Mona Fortier, l’envie de participer est encore plus forte cette année. «On a tellement de richesses à partager.»

Dix jours à Toronto

À Toronto, la 19e édition de la Semaine de la francophonie, coordonnée par un comité bénévole présidé par Lise Béland du Collège Boréal, se déroulera du 20 au 30 mars.

Soutenue elle aussi par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, la Semaine proposera des dizaines d’activités et événements culturels, artistiques, littéraires et scientifiques, dont plusieurs gratuits.

Comme pour les Rendez-vous de la francophonie au niveau national, les partenaires communautaires torontois sont invités à organiser et annoncer leurs propres événements avec la Semaine, dans son calendrier en ligne.

Quatre dates sont déjà arrêtées: le Cocktail d’ouverture du 20 mars dans l’édifice du Toronto Star (sur invitation); une soirée de cinéma québécois le 21; une journée familiale au Collège Boréal le 23; le spectacle de l’humoriste québécoise Rosalie Vaillancourt à l’Alliance française le 30.