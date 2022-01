Isabelle Fleury dirigera l’information de Radio-Canada en Ontario

Marko Roy continue à assurer l’intérim jusqu’à l’entrée en poste d’Isabelle Fleury.

De Sudbury à Toronto

«J’ai une immense reconnaissance pour la confiance que l’on m’a accordée et le travail sans relâche des employés de Radio-Canada dans le Nord de l’Ontario que je quitte avec une certaine émotion», a commenté la première intéressée.

«J’aurai bientôt l’honneur de diriger une équipe composée de professionnels dynamiques, dévoués et talentueux pour qui j’ai énormément d’admiration et avec qui j’ai vraiment hâte de collaborer.»

Isabelle Fleury est diplômée en histoire et en communication. En poste depuis 20 ans à Radio-Canada, elle a été journaliste culturelle, reporter aux nouvelles, réalisatrice puis animatrice d’émissions de radio, dont Le matin du Nord dans le Nord de l’Ontario et L’heure de pointe pour les régions de Toronto et Windsor.

En tant que cheffe des contenus pour le Nord de l’Ontario, elle était basée à Sudbury.