La crise des virus respiratoires chez les enfants se poursuit

L’afflux d’infections et de maladies respiratoires chez les petits entraîne des temps d’attente record et force certains hôpitaux à placer les adolescents de 14 ans et plus qui en ont besoin dans des lits pour adultes.

Sans donner trop de détails, le PDG du Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario (CHEO) Alex Munter a fait savoir sur les réseaux sociaux que ses urgences ont été la scène de quatre réanimations dimanche et de trois, lundi. En deux jours, ce sont donc sept jeunes enfants dont le cœur a cessé de battre pendant un moment.

Plaidoyer pour le masque et le vaccin

Dans la même veine, Alex Munter a tenu à réitérer son plaidoyer demandant aux Ontariens de porter le masque et de se faire vacciner afin d’aider à «freiner la propagation des maladies infectieuses évitables».

Au CHEO, des familles attendent plusieurs heures avec leur enfant malade aux urgences avant de pouvoir voir un médecin.

Au cours de la dernière semaine, l’indicateur de la période d’attente la plus longue pour voir un médecin du CHEO a affiché des temps d’attente atteignant les 17 heures.