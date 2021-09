Futurs virus : l’avenir est à la transmission par aérosols

Importance de la ventilation

Mais en même temps, ça permet de pointer du doigt des stratégies dont l’efficacité est d’ores et déjà avérée pour réduire les risques de transmission. Et les sept auteurs ont aussi fait porter leur revue de littérature sur ces stratégies.

La plus connue est donc la ventilation d’une salle. Or, bien qu’on ait beaucoup parlé des salles de classe depuis plus d’un an, il semble que des pièces « bien ventilées » soient plus rares qu’on ne l’imagine, par exemple dans les gyms ou les restaurants.

La ventilation se retrouve donc en tête de liste des outils à privilégier. Mais le port du masque gagne aussi en importance dans des zones « à risque » de transmission de virus. Tout comme l’utilisation de filtres à air lorsque la situation le permet.

En revanche, si les aérosols en venaient à être davantage perçus comme un plus gros risque, le lavage des mains et des surfaces deviendrait soudain beaucoup moins prioritaire…