Rentrée «normale», covid «normale»

Une quatrième vague de covid, stimulée par le variant Delta et un ralentissement marqué de la campagne de vaccination, n’est pas impensable.

Mais le plan de retour en classe de l’Ontario mise sur une présence gérable de la maladie… Une nouvelle «normalité», a imagé le médecin hygiéniste en chef Keiran Moore.

Les quatre grands syndicats du personnel de l’éducation, dont l’Association des enseignants franco-ontariens, ont qualifié d’«inadéquat» et d’«incomplet» le plan de retour en classe du gouvernement.

Selon eux, les problèmes de ventilation des écoles n’ont pas été réglés. Et «il manque un plan pour gérer les éclosions de covid dans les écoles, pour rattraper l’apprentissage perdu et renouveler les appuis et les ressources, de même qu’un plan exhaustif pour appuyer la santé et le bien-être mental des élèves.»

Les bureaux de santé locaux peuvent intervenir

Le plan ontarien de retour en classe se veut flexible. En fonction des données de santé publique locales, certains bureaux de santé publique pourraient adopter des mesures de santé et de sécurité additionnelles affectant les écoles.