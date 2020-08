Réouverture des écoles et CoViD-19: cinq choses à savoir

On peut tout au plus en conclure que l’instauration d’un cocktail de mesures, comme des horaires décalés, des groupes restreints ou, plus rarement, le port du masque, semblent la voie à suivre. Mais on ne sait pas si l’une de ces mesures est plus efficace que les autres.

Par ailleurs, la situation est tout autre si on se trouve dans une communauté où le taux de contagion est très élevé, comme c’est en ce moment le cas dans plusieurs villes des États-Unis.

5. La sous-scolarisation nuit au développement de l’enfant

À plus long terme, c’est la question dont la réponse risque de demander le plus de temps. Au plus fort du Grand confinement, en avril, plus de 90% des élèves dans le monde ne pouvaient pas fréquenter physiquement les classes, selon des chiffres cités par The Economist.

Même si ce pourcentage a considérablement chuté depuis, un fait demeure: ces quelques semaines ou quelques mois d’absence pourraient avoir un impact sur le développement de ces jeunes.

Dans un avis sur la question, l’Académie américaine de pédiatrie (AAP) indique que la fermeture des écoles sur une trop longue période favorise l’isolation sociale. Cela a pour effet de créer un terreau fertile à l’apparition de problèmes d’apprentissage, sans parler de l’augmentation des cas de violence familiale, de dépendances et de dépression.