Pandémie: comment rattraper le retard scolaire de millions de jeunes?

Des jeunes ne retourneront pas à l’école

Dans la région Asie-Pacifique, la directrice de la division sur l’inclusivité en éducation, estime que 10 millions de jeunes ne retourneront carrément pas à l’école.

Et même aux États-Unis, où les écoles ont été fermées moins longtemps et ont rouvert dès l’automne dernier, on note dans plusieurs régions un taux «d’absentéisme chronique» anormalement élevé dans les écoles secondaires, relatait récemment le New York Times.

Ces deux années de pandémie pourraient-elles être l’occasion de repenser certains aspects de l’enseignement, plutôt que de revenir à la «normale»?

«Chaque fois qu’il y a une crise dans le monde, nous nous dépêchons de revenir à la vieille normale», déclare aussi dans Nature un chercheur australien en éducation, John Hattie.

Mieux comprendre ce qui fonctionne

Là où l’après-pandémie pourrait être une opportunité, c’est justement du côté de la recherche. Des fonds sont disponibles pour aider les écoles à travers le monde. Bien des pays sont anxieux de savoir ce qui fonctionne.