Pandémie de covid: vivement l’immunité collective!

C’est le cas notamment avec le vaccin contre la poliomyélite. En 1955, le professeur Jonas Saik met au point à l’Université de Pittsburgh un vaccin contre la maladie. Mais 100 enfants meurent et plus de 200 sont paralysées après avoir reçu la première dose du vaccin. On découvre alors la présence d’un virus cancérigène dans les cellules de singe utilisées dans la préparation du vaccin.

Pour résoudre ce problème de fabrication, le Canada a su innover. C’est notamment dans les laboratoires torontois Connaught que le nouveau vaccin contre la poliomyélite a vu le jour en 1953. Grâce au travail de la Dre Leone Farell, qui met au point une méthode de production de vaccin en utilisant un système de culture en flacons d’agitation.

«Le travail de la Dre Farell a été une grande contribution scientifique pour le Canada», selon Mme Frelin. «Il ne faut pas oublier toutes ces femmes scientifiques qui accompli de grands choses dans l’histoire.»

Le Canada et la gestion de la covid

«Il faut l’avouer, on avait plus l’habitude des maladies infectieuses mortelles depuis les années 1950 et les grandes campagnes de vaccination», reconnaît la scientifique.

Cependant, dès le printemps 2020, le Canada a financé plusieurs programmes de développement de vaccins contre la CoViD-19. Tous n’ont pas abouti, mais deux vaccins sortent du lot: le Covas-2, développé par Vido à l’Université de la Saskatchewan, et le CoVLP, produit par l’entreprise québécoise Medicago Inc.