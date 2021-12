Pandémies : retour sur le raz-de-marée du sida

En 1986, le virus dont sont infectés les sidéens est appelé VIH (virus de l’immunodéficience humaine).

D’abord les homosexuels

La maladie touche d’abord lourdement la communauté homosexuelle, les usagers de drogues injectables, les travailleurs et travailleuses du sexe et les hémophiles.

Certains gais hyperactifs, lit-on, ont «jusqu’à une vingtaine de partenaire par semaine». Ils rêvent de baiser la planète. Mais en quelques années, le sida s’étend à tous… Hommes et femmes, homos, hétéros et bisexuels, riches et pauvres… En Amérique comme en Afrique, en Europe comme en Asie.

La science et la médecine tardent à trouver un remède, un vaccin. Des campagnes sur les vertus du «sexe latex» se mettent en branle. Avec la pénicilline et la pilule contraceptive, le préservatif avait pris un coup de vieux. Le sida le remet en avant-plan.

Le drame immense du sida

Cette nouvelle maladie est un drame immense fait de souffrances et de deuils. C’est aussi «la marque du génie humain dans ce qu’il a de plus noble, de plus lumineux». L’auteur cite le journaliste Georges Hébert Germain qui a l’impression non seulement que le sida «détruit le système immunitaire de l’organisme humain, mais qu’il perturbe aussi tout le système immunitaire social».