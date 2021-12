VIH: 40 ans d’avancées scientifiques

«En combinant différents médicaments, qui ciblaient différents stades de la réplication du virus, on arrivait à mieux contrôler la maladie, et on pouvait diminuer la charge virale».

L’enthousiasme était tel que le chercheur sino-américain David Ho affirme que ce traitement pourrait éliminer totalement la charge virale du VIH. Une théorie par la suite démentie. «On s’est rendu compte que le virus se cachait dans les ganglions, les réservoirs et les tissus internes», explique le docteur Loemba.

Si le confort de vie des patients s’est lui aussi amélioré, des effets secondaires persistent, comme la prise de poids. «Il y a des nouveaux médicaments qui sont très bien, mais on commence à constater qu’il y a une montée de cholestérol. On surveille le diabète», rapporte le docteur Pascal Djiadeu, biostatisticien et épidémiologiste.

Covid contre VIH?

Après 40 ans de progrès, la pandémie de coronavirus détournerait-elle l’attention scientifique et politique? Les avis divergent sur la question. Du côté des porteurs du VIH, l’incompréhension domine face à la rapidité avec laquelle le vaccin contre le coronavirus a été développé.

«Quand la Covid-19 est arrivée, vous, les scientifiques et virologues, vous vous êtes plus concentrés sur le covid pour trouver un vaccin. Mais avec le VIH, on doit encore attendre, attendre et attendre. Pourquoi ce retard du VIH par rapport au covid?», regrette une participante à la conférence du 25 novembre.