Santé mentale : la fin de la pandémie pourrait stresser des jeunes introvertis

Selon lui, les étudiants résilients «étaient beaucoup mieux encadrés, que ce soit par la famille ou les amis, et ne se sentaient pas menacés par la pandémie. Ils étaient aussi de nature résiliente avant la pandémie».

Les étudiants «à risque» et sont ceux qui ont eu du mal à gérer la réalité imposée par la covid, dont l’isolement, et qui ne profitaient pas d’un bon système encadrement social ou familial.

Des jeunes s’inquiètent du «retour à la normale»

Anne Marie Bureau est médecin de famille et directrice clinique au Centre de pédiatrie sociale de Gatineau et travaille en CLSC auprès d’adolescents et d’adultes. Elle observe dans sa pratique des jeunes qui s’épanouissent dans le confinement et qui s’inquiètent du «retour à la normale».

Elle cite en exemple des membres d’une même famille avec lesquels elle travaille qui perçoivent la réalité du confinement de manière opposée.

«Le frère est souffrant d’être confiné, il hâte de jouer avec ses amis et de retrouver son sport. Alors que pour sa sœur, qui est beaucoup plus artistique, qui est une grande lectrice et qui est un peu anxieuse, c’était le bonheur. Pour elle, faire un téléphone de temps en temps avec une amie c’était amplement suffisant.»