Faire du sport jeune pour s’assurer une meilleure santé mentale

Les garçons initiés au sport dès leur petite enfance auraient une meilleure santé mentale en grandissant.

Du moins, c’est ce qu’avance une récente étude de l’Université de Montréal… Qui précise que les mêmes conclusions ne s’appliqueraient pas aux filles.

Commencer le sport dès l’âge de 5 ans

Marie-Josée Harbec a effectué cette recherche dans le cadre de son doctorat en psychoéducation. Elle est arrivée à la conclusion que les enfants qui n’avaient pas pratiqué de sport vers l’âge de 5 ans ou plus tôt sont plus susceptibles de souffrir d’anxiété ou de dépression, aussi connue sous l’expression détresse émotionnelle.

L’étude, cosignée avec Linda Pagani, professeure de psychoéducation, est parue dans le Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics. Elle a été menée en analysant les profils de 748 filles et 690 garçons nés au Québec en 1997 et 1998, tirés de l’Étude longitudinale du développement des enfants.

Dans le cadre de cette étude à long terme, il avait notamment été demandé aux parents si leurs enfants pratiquaient un sport organisé à l’âge de 5 ans et de détailler le niveau d’activité physique chaque semaine à l’âge de 12 ans.