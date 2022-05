Covid : des vagues bientôt prévisibles?

D’autre part, les nouveaux sous-variants ne sont pas si différents de leurs prédécesseurs. Au contraire d’Omicron par rapport au coronavirus original. Cela pourrait être le signe que le virus est en train de devenir comme les autres virus respiratoires. Il sera toujours là, il continuera d’évoluer, mais pas au point de prendre nos barrières immunitaires complètement au dépourvu.

Encore l’Afrique du Sud

Selon les premiers rapports prépubliés, BA.4 et BA.5 auraient émergé respectivement à la mi-décembre 2021 et au début de janvier. L’OMS a commencé à la mi-avril à en parler comme des variants «d’intérêt» (à ne pas confondre avec variants «préoccupants»).

À ce moment, les deux lignées représentaient 60 à 75 % des cas en Afrique du Sud — c’est cette vitesse qui fait dire qu’elles sont plus transmissibles — et elles avaient été observées dans plus d’une dizaine d’autres pays, surtout en Europe. Les trois premiers cas canadiens ont été annoncés le 3 mai.

Cela dit, il reste encore beaucoup à apprendre sur ces numéros 4 et 5. Entre autres, notait vendredi dernier un reportage de la revue Nature, on ignore encore quelle mutation leur donne cet avantage qui les rend plus transmissibles que BA.2… Qui, lui-même, était plus transmissible que l’Omicron original.