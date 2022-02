La covid pourrait devenir «endémique»? 5 réponses

Un peu plus de deux ans après l’apparition de la covid, on entend de plus en plus dire qu’elle pourrait «finalement» devenir endémique. Un terme qui semble bien mal compris. Remettons les pendules à l’heure.

Une maladie infectieuse est considérée comme endémique lorsqu’elle sévit dans une région ou une population, mais sans nécessairement progresser. L’Agence européenne du médicament parle d’une circulation permanente et relativement constante dans une population, avec une évolution prévisible.

En comparaison, une épidémie réfère à la propagation rapide d’une maladie dans une région ou une population: autrement dit, le nombre de cas augmente.

Quant à une pandémie, c’est une épidémie qui s’est propagée sur plusieurs continents.

Il n’existe toutefois pas de frontière claire entre l’épidémie et l’endémie. En fait, certaines maladies comme la grippe saisonnière sont dites «endémo-épidémiques» parce qu’elles reviennent chaque année, mais évoluent par pics, avec des hauts et des bas.