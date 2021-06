Covid : voici maintenant le variant Delta, bientôt dominant

. D variant Delta du virus de la covid représente désormais plus de 96% des nouveaux cas dans au moins trois pays: Royaume-Uni, Russie et Portugal.

Et il est responsable de nouvelles éclosions et d’hospitalisations dans deux des pays les plus vaccinés, Israël et, encore, le Royaume-Uni.

Ailleurs, il tire de l’arrière. Par exemple, aux États-Unis, il ne représentait que 10% des nouveaux cas au début de juin, mais il n’était qu’à 2,7% pour la période de 15 jours prenant fin le 22 mai.

Cela laisse présager qu’il deviendra dominant sous peu. Selon l’estimation du Financial Times, il pourrait être déjà à 30%.

Le variant Delta plus contagieux

Le Delta, originaire de l’Inde, de son vrai nom B.1.617.2, est considéré plus contagieux. Deux fois plus que le virus original, une fois et demi plus que le variant britannique Alpha).