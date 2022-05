Longue covid: 3 malades sur 4 n’avaient pas été hospitalisés

La proportion des gens diagnostiqués avec une longue covid et qui n’avaient pas été hospitalisés est plus élevée chez les femmes (81,6%) que chez les hommes (67,5%).

Un peu plus du tiers des personnes diagnostiquées avec une longue covid était dans la tranche d’âge 36-50 ans. Toutefois, il faut rappeler qu’aux États-Unis, les 65 ans et plus sont tous couverts par l’assurance-maladie.

Quatre mois et demi plus tard

En moyenne, les patients avaient toujours des symptômes quatre mois et demi après leur infection.

Le terme «longue covid» fait penser à une série de séquelles normales à la suite d’une infection. Mais la variété des symptômes et leur durée continue de confondre les chercheurs, plus de 18 mois après que l’on ait commencé à en entendre parler.

Par exemple, si on peut comprendre qu’une telle infection puisse affecter les voies respiratoires, on peine à saisir comment elle peut affecter les fonctions cognitives.