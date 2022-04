Animateurs culturels : «Ça clique» avec les artistes à Viamonde

Ça clique inclue des ateliers utilisant la danse, l’improvisation, la musique, la poésie slam, l’art visuel et d’autres pour aborder de façon créative et interactive une foule de sujets importants. On y a abordé la perspective autochtone, la santé mentale, la culture africaine, la francophonie, l’expression personnelle et la fierté sous toutes ses formes.

Leur but était de remplir leur carnet de commandes pour une soixantaine d’ateliers. Elles ont reçu et géré la demande pour 387 ateliers en 2020-2021!

Artistes et enseignants ravis

Les artistes ont été ravis du revenu assuré dans une période si difficile pour les créateurs!

Quant aux enseignants, ils étaient conquis en constatant le niveau d’engagement enthousiaste de leurs élèves. L’opportunité des beaux moments d’échange et de plaisir d’être ensemble, même en ligne, était un cadeau inattendu en plein stress de la pandémie.

Pour l’année 2021-2022, la popularité des ateliers continue. Au moment de la parution de cet article, plus de 230 ateliers ont déjà été présentés.