La base de missiles de La Macaza fascine toujours

En pleine Guerre froide, la base militaire de la Macaza a hébergé des missiles à ogives nucléaires. Un bouleversement pour ce petit village québécois au nord de Mont Tremblant, raconté dans une conférence organisée par la Société d’Histoire de Toronto et l’ Alliance française le 17 février.

« Je suis un enfant de la Guerre froide », explique-t-il. « Je me souviens très bien des grands événements qui ont ponctué cette période spéciale. »

Benoît Thibeault a fait le récit de La Macaza durant cette période trouble. Originaire du village, il y est désormais conseiller municipal et historien à titre d’amateur.

Entre 1963 et 1971, dans le cadre de l’accord de défense aérienne (NORAD) entre le Canada et les États-Unis, La Macaza devient l’épicentre de la défense anti-nucléaire continentale. Mais cette coopération nord-américaine débute plus tôt.