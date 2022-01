Armoiries et emblèmes: l’héraldique au service du patrimoine familial

Bien que l’héraldique existe depuis plus de 900 ans, son rôle est toujours d’actualité!

L’héraldique est ainsi omniprésente dans la vie quotidienne des Canadiens: dans l’espace public (le patrimoine), dans la vie privée (les armoiries et emblèmes), dans les marques (Canada Dry, Porsche, etc.).

En 2018, l’Autorité héraldique du Canada a dévoilé les armoiries de l’Ontario français. On y trouve notamment le drapeau franco-ontarien et la caravelle de Samuel de Champlain, qui a exploré l’Ontario en 1615, représentant aussi les vagues d’immigration. D’autres symboles évoquent les arts et la culture, et le travail de la terre et du sous-sol.

Créez vos armoiries familiales

Aujourd’hui au Canada, 5% des armoiries sont officielles, c’est-à-dire approuvées par des héraldistes et professionnels de métier à travers un document légal.

Les 95% restantes sont « de libre adoption », créées par des personnes, un comité, l’Institut Drouin, le Collège canadien des armoiries… Ce qui rend la qualité et la valeur légale des armoiries «variables».