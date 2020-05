Le Canada a un nouveau héraut d’armes

Donc, en 1988, la reine a transféré sa prérogative royale héraldique au gouverneur général. C’est ce qui explique que cette institution soit placée au bureau de la gouverneure générale.

Comment procédez-vous pour concevoir des armoiries de famille?

Il y a plusieurs façons de faire et cela va dépendre de ce que veut le demandeur. Une règle de l’héraldique, c’est que des armoiries ne peuvent pas être utilisées par plusieurs personnes, puisque cela représente une carte d’identité personnelle. Donc, ça n’appartient pas à une famille en général, mais à un individu.

Ce que l’on fait la plupart du temps, c’est créer de nouvelles armoiries, une nouvelle série de symboles qui sont personnels, qui vous correspondent. Il y a une discussion qui se fait entre le héraut et le demandeur. Elle tourne autour de qui vous êtes, ce que vous avez accompli, quelle importance la famille a pour vous et quels sont vos intérêts personnels.

J’ai le sentiment que c’est un domaine qui intéresse encore les gens et qui va les intéresser de plus en plus. On remarque dans la société, depuis quelques années déjà, un regain pour les tatouages. Quel est le rapport? Les tatouages sont une forme d’identification. Ça reste normalement toute la vie. C’est un peu la même chose pour les armoiries.

Il faut choisir ce que vous voulez avoir comme symbole. Ça va durer toute une vie, et encore plus puisque c’est quelque chose qui se transmet aux descendants. C’est une forme d’héritage qu’on lègue à nos enfants, à nos petits-enfants, etc., et qui va durer pendant des générations.