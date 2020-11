Décès de Claire Boudreau : héraut d’armes qui aura laissé sa marque

La fleur de lis

Samy Khalid donne un exemple concret: la fleur de lis. «C’est un symbole très puissant, un symbole très présent au Canada français, au Québec et dans toute la francophonie internationale. C’est un symbole de la France, un symbole de la royauté française aussi.»

«Mais ce symbole-là, qu’on voit pratiquement partout, tous les jours, il n’y a personne qui sait ce que ça représente à l’origine! Est-ce que c’était une fleur ou un fer de lance, donc le bout d’une arme guerrière? Ou bien était-ce autre chose? On ne le sait pas, parce que ça s’est perdu, la signification s’est perdue dans la nuit des temps.»

Claire Boudreau a mis sur pied la version numérique du Registre public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada qui avait été créé en 1988. Il est accessible au public via le site Web de l’AHC, qui est elle-même placée sous l’autorité de la gouverneure générale du Canada.

«On a intégré au registre public non seulement l’image et le nom, mais aussi la description et le symbolisme [des armoiries, drapeaux et insignes]. On est le seul pays au monde à avoir un tel corpus, qui est une richesse exceptionnelle», précise Samy Khalid.

Seulement 35 hérauts à travers le monde

Le héraut d’armes actuel souligne que sa prédécesseure était aussi très active dans la communauté héraldique internationale.