Les armoiries du Canada, une représentation désuète?

Quatre nations européennes fondatrices

Que représentent-elles? Sur l’écu que supportent le lion et la licorne du Royaume-Uni reposent les trois lions de l’Angleterre et celui de l’Écosse, la harpe de l’Irlande et les lis de la France.

C’est «pour représenter les quatre pays de provenance des colons européens installés au Canada», décrit Samy Khalid, qui dirige l’équipe qui conçoit armoiries, drapeaux et insignes pour les citoyens et les organisations du Canada. Le lis revient au bas et sur un drapeau.

Puis au bas de l’écu reposent les feuilles d’érable, qui «représentent “tous les Canadiens”», précise le héraut d’armes.

Par ceci, veut-on signifier les Autochtones? Il en doute… «L’interprétation est large», se contente-t-il de dire.

Un pays qui se taille une place

Si cette représentation renvoie à la réalité coloniale du pays, l’adoption des armoiries en 1921 constituait «un pas à l’avant», relève l’historien Joel Belliveau, chercheur en résidence au Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF).