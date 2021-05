Conversions de lieux cultes : au diapason du multiculturalisme de Toronto

Au fil de l’émigration, les églises catholiques irlandaises ou anglaises accueillent un nouveau public italien ou des catholiques venus de tous les coins du monde. Malgré la pratique de la même religion, les Catholiques ne parlent pas tous la même langue et ne peuvent partager le même édifice pour leurs lieux de culte.

Conversions de lieux cultes: désacralisation

Certaines conversions n’impliquent pas l’arrivée d’un nouveau culte dans l’édifice. Par exemple, l’Église anglicane St Stephen-in-the-fields, avenue Bellevue, construite en 1858, est aujourd’hui à moitié un centre communautaire, l’autre moitié toujours dédiée au culte.

Ce genre de conversion nécessite une «désacralisation», qui est un acte juridique par lequel un évêque décrète que le bâtiment n’est plus considéré comme un lieu de culte. Le culte ne doit alors pas avoir été célébré depuis six mois et la sécurité des visiteurs ne doit plus être assurée.

Modernisations

D’autres sont de simples modernisations, comme l’église St Andrew United, rue Bloor Est.

«Cette église de 1878 tremblait à chaque fois que le métro passait en dessous, et elle était devenue trop coûteuse à entretenir. La congrégation a donc décidé en 1881 de la remplacer par une petite église moderne» explique Brigitte La Flair.