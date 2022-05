Rencontrez cinq femmes célibataires grâce au TfT

C’est quoi le drame de la femme célibataire d’aujourd’hui? C’est la question que pose la pièce Singulières, présentée par le Théâtre français de Toronto au Streetcar Crowsnest, dans le quartier Leslieville, du 2 au 10 juin.

Ce «documentaire théâtralisé» suit le destin de cinq femmes pendant deux ans, chacune vivant leur célibat avec joie et détermination, tout en défiant les attentes de la société et en redéfinissant leurs propres concepts de bonheur, d’identité et d’amour.

Curiosité d’hommes

La pièce est écrite et mise en scène… par deux hommes!

Maxime Beauregard-Martin et Alexandre Fectau sont décrits dans la promotion comme comptant parmi les réalisateurs et auteurs «les plus prometteurs du Québec».

La pièce est une production du Collectif Nous sommes ici et du Théâtre La Bordée, de la ville de Québec, avec le Théâtre Catapulte, d’Ottawa.