Le Théâtre français de Toronto annule le reste de sa saison

#billetsolidaire

Dans l’esprit de la campagne #billetsolidaire, le TfT suggère aux gens qui ont déjà acheté des billets de ne pas réclamer de remboursement «si votre situation financière vous le permet». Un reçu officiel d’impôts leur sera remis.

Les détenteurs de billets peuvent communiquer par courriel à [email protected] en mettant dans l’objet du message DON ou REMBOURSEMENT.

Le TfT annonce par ailleurs qu’il proposera «très prochainement des activités culturelles accessibles à toutes et à tous, par le biais de ses réseaux sociaux».

Et d’afficher un bel optimisme: «Bientôt, les théâtres feront salle comble; la scène reprendra vie. Nous nous réjouissons déjà à l’idée de vous accueillir de nouveau parmi nous pour vous faire découvrir nos futures créations et productions toujours plus audacieuses.»