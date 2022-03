Regent Park, un quartier haut en couleur!

Il se trouve que les couleurs des rayures, dans ce concept de la firme Diamond Schmitt Architects, sont basées sur les drapeaux représentant les nations d’origine des résidents de Regent Park au moment où le réaménagement a commencé.

Faites le tour du Spectrum pour découvrir tous les jeux de couleurs! Je m’y suis amusée à chercher les meilleurs angles pendant plus d’une demi-heure. Ne manquez pas de visiter l’intérieur si vous avez la chance.

Balade toute en contraste

Le développement est encore en cours de réalisation. En 2022, on s’attaque maintenant à la Phase 4. En ce moment, il est encore possible d’imaginer le Regent Park des années 70, au nord du grand parc et du superbe centre aquatique.

Avant la Phase 1, les rues de Regent Park ne communiquaient pas avec Gerrard, et les culs-de-sac ont contribué à la criminalité du quartier.

Entre les rues Oak et Gerrard, on peut marcher parmi les vieux édifices de trois étages, dont plusieurs sont encore habités. On dirait bien que Toronto Housing fait moins que le minimum pour entretenir ces appartements voués à la démolition…