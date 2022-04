Daniel Lamarre, une ode à la créativité au Cirque du Soleil

Après 21 ans au service du spectacle, l’ancien PDG du Cirque du Soleil vient de passer le flambeau à son successeur, Stéphane Lefebvre. C’est l’occasion pour Daniel Lamarre de revenir sur ses deux décennies au Cirque. Mais aussi l’importance de la créativité dans son travail, qu’il expose dans son nouveau livre L’équilibriste.

Une carrière d’équilibriste

Conférencier invité du Club canadien de Toronto ce 21 avril, au restaurant Malaparte du TIFF, Daniel Lamarre nous a raconté son parcours hors de l’ordinaire.

À seulement 16 ans, en Mauricie, il travaille au journal local. Plus tard, à Ottawa, il poursuit des études en communication tout en travaillant à Radio-Canada. Il fait carrière à Montréal dans l’agence de publicité Cockfield Brown… Avant d’être embauché par la prestigieuse agence de relations publiques Burson-Marsteller.

En 1997, Daniel Lamarre devient le président de la chaîne TVA. Rien ne semble pouvoir l’arrêter.

Tout change à la fin des années 1990, quand il reçoit un appel de Guy Laliberté… «Daniel, j’ai eu un flash incroyable! You’re going to drive the circus.»