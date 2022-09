La rentrée à Viamonde: «Tous en première classe»

«Tous en première classe», c’est le mot d’ordre au Conseil scolaire Viamonde en cette rentrée du 6 septembre dans ses 56 écoles élémentaires et secondaires, à Toronto et jusqu’au bout de la péninsule.

C’est d’ailleurs à Sarnia que le directeur de l’éducation par intérim, Michel Laverdière, a commencé une tournée des écoles qui se poursuivra au cours des prochains mois.

Personnel dévoué

«Nous couvrons un grand territoire, et je me suis engagé à rencontrer toutes nos collaboratrices et tous nos collaborateurs au cours de mon mandat», a-t-il déclaré.

«Peu importe leurs rôles spécifiques, ce sont elles et eux qui veillent à mettre en œuvre les moyens qui s’imposent pour respecter notre promesse de former des élèves fiers de leur identité francophone, qui font preuve de curiosité face aux savoirs et aux connaissances et qui démontrent une soif d’apprendre pour la vie.»

La rentrée 2022-23 est l’une des rares ne comportant pas de nouvelle école publique de langue française dans la péninsule ontarienne. C’est en septembre prochain, si les travaux de rénovation se poursuivent comme prévu, que Viamonde va inaugurer son école secondaire pour l’Est du centre-ville de Torontio, dans le secteur des rues Danforth et Greenwood.